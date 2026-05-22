.com .cat
ENTRE TODOS
Envía tu carta Envíanos tu denuncia Comparte tus imágenes

El debate

Publica una carta del lector

Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.

"Internet és una fàbrica de respostes fàcils i dubtoses"

Varios alumnos de la UAB, repasando apuntes en sus ordenadores antes de ir a clase.

Varios alumnos de la UAB, repasando apuntes en sus ordenadores antes de ir a clase. / Zowy Voeten

Roger Deulofeu

0 Comentarios

Nietzsche, en el seu 'Així parlà Zaratustra', ens va anunciar la "mort de Déu". Una metàfora que simbolitzava la pèrdua de la moral cristiana en una societat on la ciència i les humanitats començaven a donar noves respostes a les preguntes més fonamentals de la humanitat a finals del segle XIX. A principis del segle XX es varen produir avenços científics extraordinaris amb Albert Einstein i la física quàntica.

Entretodos

Publica una carta del lector

Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web

Carl Sagan, a través de la seva sèrie 'Cosmos', afirmava el 1980: "Som pols d’estrella que ha arribat a saber coses". Els humans, des de temps remots, hem creat éssers imaginaris per donar resposta a allò que no entenem. Tot i que sempre hi haurà misteris impossibles de resoldre i aquests són els que continuen empenyent la curiositat humana i el desig de descobrir.

És per això que em sorprenen alguns estudis recents on es mostra un augment notable de la religiositat entre els joves. Al mateix temps, també creixen teories com el terraplanisme i altres formes de desinformació. El problema no és que els joves busquin respostes, sinó que internet s’ha convertit en una fàbrica de respostes fàcils i dubtoses.

Això em fa preguntar si estem transmetent correctament la ciència, el pensament crític i la capacitat de contrastar informació. Els joves són el futur, i és per això que aquesta tendència m’inquieta profundament.

Iniciar sesión 0 Comentarios
cargando

Participaciones de loslectores

Cargar más

Másdebates

  1. SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
  2. Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
  3. Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
  4. Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
  5. 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años