"Internet és una fàbrica de respostes fàcils i dubtoses"

Varios alumnos de la UAB, repasando apuntes en sus ordenadores antes de ir a clase. / Zowy Voeten

Roger Deulofeu



Nietzsche, en el seu 'Així parlà Zaratustra', ens va anunciar la "mort de Déu". Una metàfora que simbolitzava la pèrdua de la moral cristiana en una societat on la ciència i les humanitats començaven a donar noves respostes a les preguntes més fonamentals de la humanitat a finals del segle XIX. A principis del segle XX es varen produir avenços científics extraordinaris amb Albert Einstein i la física quàntica.

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Carl Sagan, a través de la seva sèrie 'Cosmos', afirmava el 1980: "Som pols d’estrella que ha arribat a saber coses". Els humans, des de temps remots, hem creat éssers imaginaris per donar resposta a allò que no entenem. Tot i que sempre hi haurà misteris impossibles de resoldre i aquests són els que continuen empenyent la curiositat humana i el desig de descobrir.

És per això que em sorprenen alguns estudis recents on es mostra un augment notable de la religiositat entre els joves. Al mateix temps, també creixen teories com el terraplanisme i altres formes de desinformació. El problema no és que els joves busquin respostes, sinó que internet s’ha convertit en una fàbrica de respostes fàcils i dubtoses.

Això em fa preguntar si estem transmetent correctament la ciència, el pensament crític i la capacitat de contrastar informació. Els joves són el futur, i és per això que aquesta tendència m’inquieta profundament.