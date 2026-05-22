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"Els joves hem perdut la motivació professional"
Jóvenes trabajando en las oficinas de una ’start-up’ de Barcelona / Ricard Cugat
Ares Roca
Darrerament he sentit a parlar d’una pràctica que s’està estenent en entorns laborals: el 'quiet quitting' (feina fuig). Es tracta d’una estratègia silenciosa on el treballador es limita a complir les hores de treball estipulades per contracte i no accepta tasques extres. Fer tan sols allò pel que t’han contractat. Ni més ni menys. Crec que, especialment els joves, hem perdut la motivació professional.
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Les raons s’acumulen: la manca de reconeixement, la sobrecàrrega que condueix al 'burnout', l’estrés crònic i unes perspectives de promoció professional tan escasses com els salaris. Quan la feina exigeix molt més del que retorna, la desconnexió no és passivitat, és defensa pròpia. Potser és la nova forma de reivindicar la dignitat laboral.
Davant el dilema de viure per treballar o treballar per viure, molts triem fer el justet i proporcional a allò que rebem. La filosofia corporativa i els valors de l’empresa no alimenten l’ànima ni paguen el lloguer. Fer vaga tampoc està de moda, és més 'trending' fer el gandul que sortir a defensar els drets dels treballadors. Potser hauríem de preguntar-nos per què.
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