"Los jóvenes ya no creemos en el futuro que nos promete el sistema"

Independizarse a precio de coste / Jose Lores

Alba Ros



Los jóvenes no somos más conservadores, somos más escépticos. Durante años hemos escuchado discursos sobre igualdad, democracia y progreso mientras cada vez nos cuesta más confiar en que algún día podremos alcanzar una independencia económica y una vida plena. Quizá esta sea la razón por la que muchos de nosotros ya no nos sentimos identificados con ciertos discursos políticos.

Entretodos Publica una carta del lector Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web Participa

Y no es cuestión de rechazar la democracia sino de sentir que la realidad sigue estancada y que lo único que avanzan son las palabras. Cuestionar determinados discursos no implica necesariamente rechazar valores como la igualdad, quizá sea simplemente desconfianza hacia las personas que los promueven. Tal vez el problema sea que hemos dejado de creer que el sistema puede ofrecernos el futuro que tanto lleva prometiendo.