"Josep Maria Cadena: la bonhomia personificada"

Josep Maria Cadena recibe el premio Bart 09, el 11 de diciembre de 2009. / Arnau Bach

Ramon Casalé



Recentment, ens ha deixat el periodista, crític d’art i millor persona Josep Maria Cadena. El recordaré amb afecte i admiració, ja que per mi ha significat, no tan sols un referent, sinó que humilment em considero un deixeble seu. El fet d’haver compartit moltes activitats amb ell, tant de jurat de concursos de pintura com col·laborant en diferents projectes -a més de compartir moltes hores en cotxe, ja que ell no conduïa-, m’ha servit per valorar els seus coneixements que, sense cap pretensió de considerar-se un erudit, sempre valia la pena escoltar-lo.

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Des de fa anys la seva vida pública s’havia reduït considerablement i per aquest motiu anava a veure’l a casa seva. Parlàvem no només del món de l’art, sinó de qualsevol altre tema d’actualitat. Els seus comentaris plens de humor i ironia feien que les converses fossin amenes. Josep Maria, et trobarem a faltar molt, però almenys els teus llibres i articles serviran per tenir-te sempre present.