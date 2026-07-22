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"José María Torras: pasión por el fútbol y la justicia"
Jugadores de España celebran con el trofeo tras ganar la final del Mundial entre España y Argentina en Nueva Jersey. / Omar Alonso / EFE
Quico Torras
Quisiera sumarme al homenaje que en estos días se dedica a la memoria del Ilmo. Sr. Magistrado Jose María Torras Coll, cuya trayectoria jurídica y humana vuelve a ser recordada en la conferencia organizada por el ICAB este miércoles, 22 de julio, donde varios magistrados y fiscales revisarán cuestiones esenciales del proceso penal en las que él dejó una huella profunda.
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Hoy, coincidiendo con ese homenaje y con la alegría colectiva por la segunda estrella mundialista de la selección española, me parece oportuno recordar otra faceta menos conocida de Josep María: su pasión por el fútbol, por el juego, por las historias que lo rodean y por su Barça. Leía fútbol como quien estudia un sumario: con atención, con memoria, con criterio. Disfrutaba del deporte no como evasión, sino como un territorio más donde observar la sociedad, sus entusiasmos y sus contradicciones.
La victoria de España en este Mundial 2026 -tan trabajada, tan coral, tan llena de carácter- habría sido para él una celebración doble: la del deporte y la de la ciudadanía que se reconoce en un logro compartido. Estoy seguro de que habría escrito una de esas cartas suyas, tan lúcidas y tan humanas, en las que mezclaba fútbol, ética y vida pública con una naturalidad que pocos dominan.
Por eso, en este mes de julio en que se le rinde homenaje en Barcelona y en que España vuelve a tocar el cielo futbolístico, me gustaría recordar que figuras como Josep María Torras Coll también forman parte de lo que sostiene una sociedad: el rigor, la palabra, el compromiso y la voluntad de seguir “con las botas puestas” hasta el final. Agradezco a EL PERIÓDICO que mantenga espacios como este, donde la ciudadanía puede participar y donde la memoria de quienes han contribuido al debate público sigue viva.
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