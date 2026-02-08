"Se habla de prohibir redes pero no de videojuegos con contenidos violentos"
Víctor Nieto San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
Imagen de 2017 en la que aparecen Delcy Rodríguez, José Luis Rodríguez Zapatero y Nicolás Maduro / EFE
Francisco José Eguibar
El grupo ultraconservador Hazte Oír y parte de la prensa amarilla y la derecha más rancia española se estarán rasgando las vestiduras, pues pese a la persistencia en los últimos días, con sus bulos y libelos, llegando a presentar incluso una querella en la Audiencia Nacional contra el expresidente Zapatero, tras la caída de Maduro en Venezuela, por presuntos documentos que lo implicaban en una trama de narcotráfico, blanqueo de dinero y organización criminal, todo ello se ha ido al traste.
Entretodos
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
La Audiencia Nacional ha desestimado dicha querella por absoluta falta de indicios, pues no se aporta un solo dato, sino simples suposiciones si base fáctica, después de que la Fiscalía Antidroga descartara todas las imputaciones por no contener el más mínimo indicio. Ya lo dijo el gran filósofo Francis Bacon: "Calumnia con audacia; siempre quedará algo". "Difama, que algo queda", y a otros el pataleo.
Participaciones de loslectores
Víctor Nieto San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Jordi Querol Barcelona
Maria Assumpció Vilà Presidenta Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer (FECEC)
Másdebates
El debate