"Difama, que algo queda"

Imagen de 2017 en la que aparecen Delcy Rodríguez, José Luis Rodríguez Zapatero y Nicolás Maduro

Imagen de 2017 en la que aparecen Delcy Rodríguez, José Luis Rodríguez Zapatero y Nicolás Maduro / EFE

Francisco José Eguibar

El grupo ultraconservador Hazte Oír y parte de la prensa amarilla y la derecha más rancia española se estarán rasgando las vestiduras, pues pese a la persistencia en los últimos días, con sus bulos y libelos, llegando a presentar incluso una querella en la Audiencia Nacional contra el expresidente Zapatero, tras la caída de Maduro en Venezuela, por presuntos documentos que lo implicaban en una trama de narcotráfico, blanqueo de dinero y organización criminal, todo ello se ha ido al traste.

La Audiencia Nacional ha desestimado dicha querella por absoluta falta de indicios, pues no se aporta un solo dato, sino simples suposiciones si base fáctica, después de que la Fiscalía Antidroga descartara todas las imputaciones por no contener el más mínimo indicio. Ya lo dijo el gran filósofo Francis Bacon: "Calumnia con audacia; siempre quedará algo". "Difama, que algo queda", y a otros el pataleo.

