Comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. / José Luis Roca / EPC

Miriam Sivianes



Se escucha de manera constante "el que pueda hacer que haga" en una intención sucia de derrocar al adversario político, y ni tan siquiera, más bien es tirar al suelo al que piensa diferente y arrastrarlo si puede ser. Cuando pinchan en manifestaciones que quedan reducidas a pocos espacios muy focalizados, emprenden con la judicatura como arma, la justicia debe ser, y me atrevo a decir que aún es un ente independiente, y así tiene que continuar. Dejemos a la justicia actuar sin ser perro de nadie.

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La corrupción se persigue venga de donde venga, pero se achanta el corrupto sobre todo cuando la ley pone un límite, ley ignorada por quienes en el PP se llevan las manos a la cabeza por los casos de tráfico de influencia y cloacas. Ojo, que esto afecta a los grandes partidos (y no tan grandes, recordemos a Pujol); expedientes que van desde los GAL, pasando por la Gürtel hasta aquí.

Pues sí, quienes parecen muy indignados hoy por la corrupción se han ventilado una iniciativa en en el Congreso que le ponía coto y han votado 'no' . Cuándo les interesará una oficina anticorrupción, ¿cuando hayan prescrito sus delitos? ¿Los de los suyos nada más? En el cole nos enseñaban la división de poderes, parece que hoy algunos querrían solo un poder grande y libre, pero nos van a encontrar enfrente, en las urnas y en el Parlamento, en las calles y en las plazas. Con la gente.

La izquierda y el progreso tienen que regenerarse, con Rufián a la cabeza o quien precise estarlo. No podemos estar de brazos cruzados con la ultraderecha campando así. Y no podemos seguir lamentándonos de cada golpe o desilusión recibida. 'Haters', los habrá (solo habrá que leer aquí los comentarios en dos días), hagamos lo que hagamos nos van a criticar, al menos vamos a seguir caminando y haciendo que la senda avance sin miedo, con alegría y fuerza, la de cambiar las cosas por el bien común, la energía de construir en lugar de la de llenarlo todo de fango. La nuestra es la primera, vayamos adelante.