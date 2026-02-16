Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"La libertad de la izquierda y la libertad de la derecha"
El hemiciclo del Congreso de los Diputados. / EFE
Javier Jiménez
Ante la actual disputa sobre el concepto de libertad, lo primero que nos deberíamos preguntar es si la libertad de la que nos está hablando la derecha global es la misma libertad que defendieron históricamente los movimientos de izquierda. Si buscamos en los orígenes del pensamiento político moderno, encontramos la diferencia que nos muestra Montesquieu entre libertad filósofica (abstracta) y libertad política.
La primera es la libertad de la voluntad individual de actuar sin restricciones externas. La segunda se refiere a la garantía que ofrecen las instituciones políticas para vivir sin miedo al abuso de unos sobre otros. Aunque desde ambas esferas ideológicas se ha utilizado el mismo concepto, lo hacen desde una visión diametralmente opuesta: una desde el "uno mismo", la otra desde el "nosotros".
Cuando para unos la ley es restricción de libertad, para otros es su garantía. Caemos en la trampa de la libertad de la derecha, puesto que es una libertad irreal que no sirve para la gestión de lo común. Así que, ¡viva la libertad común carajo!
"El duelo por lo perdido no sigue el ritmo de la emergencia"
Víctor Nieto San Sebastián de los Reyes (Madrid)
"Viviendas, ¿para cuándo?"
Juan Antonio Azpiazu Hernani (Guipúzcoa)
