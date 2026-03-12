Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"En Israel se frotan las manos con el actual desbarajuste mundial"
Netanyahu y Trump. / EFE
Enrique López de Turiso
Del presente desbarajuste mundial saca partido Israel, que ha encontrado en un tipo limitado, de ilimitada propensión, el tonto útil necesario con quien tratar de ultimar lo que Netanyahu no lograría solo bajo ningún concepto. A quien aún le atribuye al actual presidente de EEUU la inteligencia y la capacidad que muchos de nosotros no atisbamos, convendría señalarle que fue la sentencia del Tribunal Supremo que echó a pique sus aranceles el comienzo de su final.
Una estrategia sin límites que ya no se sabe si es impuesta como amenaza, contra el empresariado americano, por interés personal, o mera estupidez. Si fuese estrategia y Trump aún espera destruir el abastecimiento del petróleo iraní a China, debería entenderse que lo que en realidad consigue es reforzar el nexo de unión entre chinos y rusos, apoyándose en tal entente energética.
El dictamen judicial del Supremo no solo hace justicia a empresarios americanos que lo han denunciado, sino que revierte su estrategia económica sustancial. Abre la Caja de Pandora a las abundantes costuras de Trump, hoy silenciadas por la amenaza, el acoso y el miedo. El empeño en el ataque a Irán ahondará su declive, en tanto Netanyahu elude la justicia que aún le aguarda en Israel. Entretanto, los israelíes se erigen en hegemón regional. Una suerte de “imperio” forjado en aras de su insaciable derecho a la seguridad. En EEUU, como en España, aún debaten como abordar el grave asunto de la salud mental.
"Font tiene carisma cero, mientras que a Laporta le sobra"
Carlos Javier Grané Sant Vicenç dels Horts
"La duración de mi trayecto en tren me da para pensar, y mucho"
Félix Pérez El Prat de Llobregat
