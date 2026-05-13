"Isabel Díaz Ayuso y Nacho Cano, tanto monta..."

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en su viaje institucional a México. / COMUNIDAD DE MADRID

Luis Fernando Crespo



Por su mala cabeza y excesiva presunción ha perdido los honores militares que tuvo, cada 2 de mayo, hasta el año 2024. Desde que insultó al presidente del Gobierno ya no la invitan a las tribunas del Congreso de los Diputados. Tampoco acude palco del Real Madrid porque no ha sido capaz de atajar las protestas legales de sus convecinos ricos de Chamberí por el ruido que genera el estadio Bernabeu.

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Esta pobre “niña mala”, que no convence a nadie, para desquitarse de tanto revés mediático decide irse a México, a redimir a Hernán Cortés, transponiéndolo de conquistador aniquilador de la cultura azteca a generoso benefactor de los indígenas mexicanos. Para tamaña hazaña, se inspira en el argumento de 'Malinche', el fracasado espectáculo musical de Nacho Cano, promovido con un chorro de euros por la Comunidad de Madrid, mientras estuvo cartelera y también después.

Conformando la presidenta y su compositor musical de cabecera un auténtico paquete propagandístico del nacionalismo madrileño "dentro" del nacionalismo español, en busca del paraíso del antiguo imperio colonial. Los mexicanos nos devuelven a estos dos personajes bufonescos precipitadamente, y con cajas destempladas, aburridos por la estulticia patriotera demostrada sin el menor estilo, y faltando a cualquier consideración y respeto hacia el pueblo mexicano y sus instituciones.