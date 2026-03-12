Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Isabel la Católica no es ningún ejemplo para la mujer del siglo XXI"
El presidente de Vox, Santiago Abascal, en un acto de Vox en Medina del Campo. / VOX YOUTUBE
Pedro Campo
En un mitin del 8M en Medina del Campo (Valladolid) de las autonómicas de Castilla y León, un diputado presuntamente franquista y de ultraderecha elogiaba como ejemplo de mujer a Isabel la Católica. La historia dice otra cosa. Fue excomulgada, estableció la Inquisición que permitía quemar, asesinar y torturar en nombre de Dios. Expulsó a los judíos y aumentó la pobreza cultural y económica en el reino, miles de judíos y musulmanes convertidos al cristianismo fueron castigados, usando el miedo como herramienta de control al pueblo.
Isabel fue referente de la Sección Femenina de la Falange (discurso del Consejo Nacional de Falange, Alcázar de Segovia, enero 1938 y arenga de Franco en Medina del Campo, mayo 1939), y fue considerada una heroína por el régimen. Sin obviar los méritos que pudo tener, no creo que una figura del final del Medievo sea un ejemplo para la mujer del siglo XXI, donde las monarquías pueden considerarse como una anomalía medieval.
"Font tiene carisma cero, mientras que a Laporta le sobra"
Carlos Javier Grané Sant Vicenç dels Horts
"La duración de mi trayecto en tren me da para pensar, y mucho"
Félix Pérez El Prat de Llobregat
