.com .cat
ENTRE TODOS
Envía tu carta Envíanos tu denuncia Comparte tus imágenes

El debate

Publica una carta del lector

Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.

"Primero de mayo: más ironía que algo que celebrar"

Archivo - Una camarera trabajando en un bar de Madrid

Archivo - Una camarera trabajando en un bar de Madrid / Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

Inés Herrán

0 Comentarios

El pasado 1 de mayo se celebró el Día Internacional del Trabajador. Una fecha que este año, para muchos jóvenes suena más a ironía que a celebración. No es que los jóvenes no trabajemos. Es que tenemos contratos de tres meses, empleos que no tienen nada que ver con cuatro años de carrera, trabajos que cambian antes de que puedas planear nada.

Entretodos

Publica una carta del lector

Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web

Somos la generación más formada de la historia y muchos acabamos en puestos que no pedían ni experiencia. Aunque tampoco importa demasiado, porque cuando sí la piden, es la misma experiencia que nadie te ha dado la oportunidad de adquirir. Y como el alquiler se lleva lo poco que queda, y los ahorros no existen, lo que hacemos es movernos.

Un vuelo barato, una escapada de fin de semana, la única forma de sentir que algo avanza, aunque sea el paisaje. Trabajar sí, pero sin poder tener planes de futuro. La precariedad laboral juvenil no es nueva, pero cada vez se normaliza más. Y lo más inquietante no es la situación en sí, sino que ya nadie se sorprende.

Iniciar sesión 0 Comentarios
cargando

Participaciones de loslectores

Cargar más

Másdebates

  1. SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
  2. Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
  3. Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
  4. Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
  5. 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años