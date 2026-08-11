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¿Dónde verás el eclipse? Cuéntanos tus planes y envíanos tus fotos después

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"Veré el eclipse desde el mirador del Coborrón, en Berlanga de Duero (Soria)"

Eclipse solar

Eclipse solar / Archivo

Juan Carlos Pacheco

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En la primavera del 2023, en un viaje relámpago de un fin de semana a Berlanga de Duero, el pueblo de Soria donde tengo una vivienda, nací en la pedanía de Aguilera, que pertenece a Bayubas de Abajo, son pueblos vecinos, además, soy el último que nació en Aguilera. El viernes por la noche, cenando con tres amigos en mi cocinilla, lugar de reunión de amigos para cenas y comidas, fue una convocatoria improvisada, salió la idea de colocar un banco en el paraje conocido como el Coborrón y hacer un mirador, pueden verlo en Maps.

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¿Dónde verás el eclipse? Cuéntanos tus planes y envíanos tus fotos después

En primer plano se ve el banco, luego, el castillo de Berlanga de Duero y al fondo, la fortaleza de Almanzor, castillo de Gormaz, estamos en una de las fronteras entre cristianos y musulmanes, cerca está la ermita de San Baudelio de Casillas. Iré a ver el eclipse al mirador donde instalé el banco. Después del eclipse, los amigos de la peña de fiestas, llevamos 44 años seguidos, tenemos merienda recordando cómo las hacíamos de jóvenes, no puede faltar el verdel en escabeche y de postre, el chocolate con melidros y pan.

Les enviaré fotos.

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