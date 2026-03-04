Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Los iraníes pierden, gana el diablo y la banca"
Segundo día de bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Teherán / Agencias
Enrique López de Turiso
El presidente de EEUU nos vuelve a meter en otra guerra. Hablo en plural porque nos afectará a todos. ¿En qué sentido? En que los bombardeos van a escalar el precio del petróleo de forma desorbitada. Es la manera que tiene el tirano de compensar el descalabro que el Supremo le ha dado con los aranceles. Es también la forma de atender la presión de Israel respecto de Irán.
Entretodos
Publica una carta del lector
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
Lo de menos es la destrucción sobre un pueblo, ya de por sí más que tocado como consecuencia de la represión y la muerte por parte de los clérigos y ayatolás. Los iraníes pierden, gana el diablo y la banca. ¿Se explican ahora por qué el expediente iraní es llevado por Steve Witkoff y Jared Kushner? ¿Será porque hay concertación con Israel? Y nosotros, dando alas al extremismo en España.
Participaciones de loslectores
"El món s'està tornant boig"
Joan Soldevila Barcelona
"¡Enhorabuena, Trump! Eres un fenómeno"
Mario Nahra Sant Just Desvern
Másdebates
El debate
- Trump amenaza a España Así niega el tratado que rige las bases de Rota y Morón cualquier uso de EEUU sin permiso español
- Operación de compraventa Las familias fundadoras de Freixenet venden sus acciones a la alemana Henkell, que pasa a controlar el 100% de la compañía
- TRÁFICO La baliza V16 de la DGT tiene otro problema: "Es posible que, cuando la necesitemos, no funcione"
- Tiempo El Meteocat alerta: hasta 100 litros por metro cuadrado a partir de este día en Catalunya
- Novedades del MWC 2026 El hospital de Can Ruti de Badalona será el primero de Catalunya en implantar la IA en conversaciones médico-paciente
- Televisión y Mas Lecciones magistrales en 'El Hormiguero'
- Nada es lo que parece ¿Qué sería de Barcelona sin el Mobile?
- Movilidad Tráfico hoy en Barcelona por el MWC 2026: atasco en las rondas por accidentes
- Andà p'alla, bobo Solo faltó el gol del Mago Pop
- Producto de moda El fabricante de galletas Lotus aprovecha la popularidad de su marca Biscoff y eleva las ventas un 10%