Segundo día de bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Teherán / Agencias

Enrique López de Turiso



El presidente de EEUU nos vuelve a meter en otra guerra. Hablo en plural porque nos afectará a todos. ¿En qué sentido? En que los bombardeos van a escalar el precio del petróleo de forma desorbitada. Es la manera que tiene el tirano de compensar el descalabro que el Supremo le ha dado con los aranceles. Es también la forma de atender la presión de Israel respecto de Irán.

Lo de menos es la destrucción sobre un pueblo, ya de por sí más que tocado como consecuencia de la represión y la muerte por parte de los clérigos y ayatolás. Los iraníes pierden, gana el diablo y la banca. ¿Se explican ahora por qué el expediente iraní es llevado por Steve Witkoff y Jared Kushner? ¿Será porque hay concertación con Israel? Y nosotros, dando alas al extremismo en España.