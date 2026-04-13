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"Irán, piedra y oro"
Equipos de emergencia trabajan para encontrar a supervivientes tras un ataque de israel en la ciudad libanesa de Sidon / Ali Hashisho / Xinhua News / CONTACTO / EUROPA PRESS
Luis Fernando Crespo
La vuelta a la "edad de piedra" con la que amenazaba Trump a Irán, se ha transformado en la “edad de oro para Oriente Medio” en las hipérboles habituales del dicharachero presidente de EEUU, e Israel se lo está perdiendo, empeñado en bombardear el Líbano para boicotear el proceso de paz abierto el día 7 de abril. Murieron civiles, cayeron soldados, las Fuerzas Armadas de Israel cumplieron con su deber con contundencia y lograron avances, pero la coalición de Gobierno de Netanyahu, Smotrich y Ben Gvir fracasó una vez más en convertirlos en victoria.
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No se alcanzó ninguno de los objetivos: el programa nuclear iraní no fue destruido ni en junio de 2025, ni en marzo de 2026. La amenaza balística persiste reforzada por la competitividad bélica que ha demostrado la Guardia de la Revolución Islámica y por el agotamiento de los arsenales del escudo de defensa israelí. El régimen político de los ayatolás permanece intacto e incluso sale fortalecido de esta guerra. Los “grandes logros alcanzados contra Irán y el Eje del Mal han provocado un cambio histórico en la posición de Israel en la región” (Netanyahu, 'dixit'), pero no.
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