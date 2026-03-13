Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Si Dios existe y es grande, ¿puede desear la muerte de EEUU e Israel?"
Mojtaba Jameneí, hijo de Alí Jameneí, elegido nuevo líder supremo de Irán
Sylvio Le Blanc
El lunes por la noche, miles de iraníes, vestidos de negro, corearon en Teherán, la capital de Irán: "Dios es grande"; "Muerte a Estados Unidos"; "Muerte a Israel". Se reunieron para apoyar al nuevo Líder Supremo, Mojtaba Jamenei, de 56 años, cercano a la Guardia Revolucionaria, el ejército ideológico de la República Islámica.
En el trabajo, conocí a varios musulmanes que observaban el Ramadán y afirmaban que "el islam es amor". Pero ¿qué significan exactamente estas tres consignas, gritadas una tras otra? Una cosa es segura: los cristianos practicantes, aunque no todos observen la Cuaresma, no se atreverían a pronunciar las dos últimas. Si Dios existe y es grande, no puede desear la muerte de Estados Unidos e Israel.
¿Qué porcentaje de iraníes aprobaría el lanzamiento de bombas nucleares sobre Estados Unidos e Israel? Apuesto a que es alto. Una parte de esta población está fuertemente adoctrinada. ¿Quién determinará el futuro de su gran país?
