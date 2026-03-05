Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Irán y el futuro"
El pueblo llora la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei en una plaza de Teherán / Agencia AFP
Luis Fernando Crespo
Jameneí se ha convertido en mártir, durante 35 años ahorcó a un iraní cada dos horas, pero no va a ser juzgado por los iraníes. Netanyahu tiene prisa y Trump se deja llevar creyendo que el uso y abuso de la fuerza bruta le aporta el prestigio personal que nunca ha tenido, y le aleja del 'Club Epstein', al que siempre perteneció. El abismo entre la víctima y los victimarios coloca a aquel en la historia y a estos en la miseria de la condición inhumana.
Han blanqueado un régimen político como el de los ayatolás, que estaba destinado a desaparecer por disfuncional, fuera de la historia y el progreso científico que se avecinaban. Puede que en unos años estemos todos más cerca del integrismo religioso de los Pasdarán que de la republica iliberal que pretenden establecer Peter Thiel en Groenlandia, si le dejan los otros señores de la tecnología, voraz consumidora de recursos naturales.
