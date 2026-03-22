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"La invisibilidad de los cuidadores de menores, mayores y dependientes"
Ayudas a la dependencia / El Periodico
Víctor Andrada
A raíz de los recientes debates sobre el encarecimiento del coste de la vida y las políticas para sostener el bienestar social, vuelve a quedar en evidencia una realidad que rara vez ocupa titulares: el peso del trabajo doméstico y de cuidados, desempeñado mayoritariamente por mujeres.
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Mientras se discuten cifras macroeconómicas, salarios o precios de la energía, apenas se menciona ese conjunto de tareas que permite que todo lo demás funcione. El cuidado de menores, mayores o personas dependientes sigue recayendo de forma desproporcionada en las mujeres, muchas veces fuera del mercado laboral o en condiciones precarias, sin reconocimiento ni compensación adecuada.
Esta invisibilidad no es casual, sino estructural. Se trata de un trabajo que no computa en los indicadores tradicionales, pero sin el cual no existiría productividad ni crecimiento posible. Resulta paradójico que en un contexto donde se buscan soluciones para sostener el sistema, se ignore uno de sus pilares fundamentales.
Incorporar este debate no es solo una cuestión de justicia, sino de realismo económico. Porque mientras una parte esencial del trabajo siga siendo invisible, también lo será una parte clave de la desigualdad.
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