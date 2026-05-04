"Sin inversión real, la mejora del transporte será siempre una promesa incumplida"

Nuevas restricciones en las líneas de Rodalies Regionals del sur de Catalunya, esta vez en la R13. / David Oller Bonilla / EP

Itziar Baeta



El transporte público, estaremos todos de acuerdo, debería ser un pilar fundamental de cualquier ciudad mínimamente moderna, reduciendo la contaminación y mejorando la calidad de vida. Sin embargo, la realidad que viven muchos usuarios dista mucho de ese ideal. Los retrasos son constantes, hay averías inesperadas y falta de información en tiempo real que, por supuesto, generan una frustración diaria a las miles de personas que, ya sea por su rutina laboral o personal, dependen exclusivamente de este servicio.

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¿Cómo nos piden que reduzcamos el uso de nuestro vehículo privado si la infraestructura actual es incapaz de ofrecer una alternativa fiable? Las incidencias en Rodalies y la saturación en horas punta restan a la tan necesaria conciliación personal y al descanso.

Si realmente se busca una mejora tangible del transporte, es imprescindible invertir en gestión operativa y mantenimiento preventivo. Se debe asegurar que cada inversión se traduzca en puntualidad y frecuencias reales, con líneas que se adapten a las necesidades de los ciudadanos; de lo contrario, siempre será una promesa institucional incumplida.