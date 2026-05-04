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"Sin inversión real, la mejora del transporte será siempre una promesa incumplida"

Nuevas restricciones en las líneas de Rodalies Regionals del sur de Catalunya, esta vez en la R13.

Nuevas restricciones en las líneas de Rodalies Regionals del sur de Catalunya, esta vez en la R13. / David Oller Bonilla / EP

Itziar Baeta

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El transporte público, estaremos todos de acuerdo, debería ser un pilar fundamental de cualquier ciudad mínimamente moderna, reduciendo la contaminación y mejorando la calidad de vida. Sin embargo, la realidad que viven muchos usuarios dista mucho de ese ideal. Los retrasos son constantes, hay averías inesperadas y falta de información en tiempo real que, por supuesto, generan una frustración diaria a las miles de personas que, ya sea por su rutina laboral o personal, dependen exclusivamente de este servicio.

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¿Cómo nos piden que reduzcamos el uso de nuestro vehículo privado si la infraestructura actual es incapaz de ofrecer una alternativa fiable? Las incidencias en Rodalies y la saturación en horas punta restan a la tan necesaria conciliación personal y al descanso.

Si realmente se busca una mejora tangible del transporte, es imprescindible invertir en gestión operativa y mantenimiento preventivo. Se debe asegurar que cada inversión se traduzca en puntualidad y frecuencias reales, con líneas que se adapten a las necesidades de los ciudadanos; de lo contrario, siempre será una promesa institucional incumplida.

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