"¿Qué inversión y compromiso real estamos dispuestos a asumir como sociedad?"

Asentamineto de los desalojados del B9 y otras personas sintecho bajo la autopista C-31 / Zowy Voeten

Víctor Nieto



Hace unos días presencié un momento televisivo que me hizo reflexionar: ante un reportaje sobre personas que sobreviven en chabolas, dos colaboradores cerraban su intervención preguntándose: “¿Dónde están los Servicios Sociales?”. La pregunta, formulada así, no es inocente. Señala. Simplifica. Y, sobre todo, desplaza responsabilidades.

Resulta preocupante que, en un espacio de máxima audiencia, se sugiera -de forma explícita o implícita- que la existencia de situaciones de exclusión extrema es consecuencia de la inacción de los equipos profesionales. Quienes trabajamos en Servicios Sociales lo hacemos, en muchos territorios, con ratios inasumibles, plantillas insuficientes, bajas sin cubrir, una burocracia creciente y recursos insuficientes.

Garantizar vivienda, alternativas habitacionales o prestaciones adecuadas no es una decisión técnica que dependa de una trabajadora social concreta. Es una cuestión de planificación pública, financiación y voluntad política. Señores tertulianos, trasladar la responsabilidad a quienes sostienen el sistema con recursos mínimos no solo es injusto, sino que también desprestigia la reputación de una profesión que acompaña y amortigua desigualdades que no ha creado. Quizá la pregunta debería reformularse: ¿Qué inversión y qué compromiso real estamos dispuestos a asumir como sociedad?