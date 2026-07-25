"Intervencions, sense permís, a l'església romànica de Llerona"

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Felipe Guevara L' Hospitalet de Llobregat
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L’església romànica de Santa Maria de Llerona / Josep Maria Boixareu
Josep Maria Boixareu
L’església romànica de Santa Maria de Llerona, ja documentada el 990, és un Bé Cultural d’Interès Nacional. La vigília del Nadal de 2022 s’hi van observar unes intervencions al seu absis romànic qualificades per Patrimoni de la Generalitat com agressions i atemptats. Informada aquesta institució de tals malvestats es va iniciar un procés d’informació als serveis tècnics de Patrimoni, al bisbat de Terrassa i al diaca administrador de la parròquia de Llerona responsable d’aquests danys.
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El dit bisbat i el diaca van fer cas omís d’aquestes informacions. Tanmateix, Patrimoni va enviar requeriments al diaca a fi de restituir les agressions al seu estat anterior i responsabilitzà a l’Ajuntament de les Franqueses, municipi al qual pertany Llerona, de demanar al diaca que presentés un projecte de restitució d’acord amb la llei de Patrimoni sense obviar les sancions previstes a l’article 68 si no es presentava l’esmentat projecte.
El diaca ha anat perseverant en l’incompliment i l’ajuntament li ha donat pròrrogues incompressibles sense aplicar cap sanció. El bisbat, d’opacitat coneguda, segueix fent mutis, l’ajuntament, cercant excuses per no actuar i l’església romànica, declarada BCIN, malmesa en el seu auster romànic. D’això aviat farà quatre anys i l’afer encallat.
Participaciones de loslectores
Felipe Guevara L' Hospitalet de Llobregat
Cesca Barti Banyoles
Mercedes Hernández Les Franqueses del Vallès
Jonatan Orozco Arcos de la Frontera (Cádiz)
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