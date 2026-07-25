.com .cat
ENTRE TODOS
Envía tu carta Envíanos tu denuncia Comparte tus imágenes

El debate

Publica una carta del lector

Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.

"Intervencions, sense permís, a l'església romànica de Llerona"

L’església romànica de Santa Maria de Llerona

L’església romànica de Santa Maria de Llerona / Josep Maria Boixareu

Josep Maria Boixareu

0 Comentarios

L’església romànica de Santa Maria de Llerona, ja documentada el 990, és un Bé Cultural d’Interès Nacional. La vigília del Nadal de 2022 s’hi van observar unes intervencions al seu absis romànic qualificades per Patrimoni de la Generalitat com agressions i atemptats. Informada aquesta institució de tals malvestats es va iniciar un procés d’informació als serveis tècnics de Patrimoni, al bisbat de Terrassa i al diaca administrador de la parròquia de Llerona responsable d’aquests danys.

Entretodos

Publica una carta del lector

Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web

El dit bisbat i el diaca van fer cas omís d’aquestes informacions. Tanmateix, Patrimoni va enviar requeriments al diaca a fi de restituir les agressions al seu estat anterior i responsabilitzà a l’Ajuntament de les Franqueses, municipi al qual pertany Llerona, de demanar al diaca que presentés un projecte de restitució d’acord amb la llei de Patrimoni sense obviar les sancions previstes a l’article 68 si no es presentava l’esmentat projecte.

El diaca ha anat perseverant en l’incompliment i l’ajuntament li ha donat pròrrogues incompressibles sense aplicar cap sanció. El bisbat, d’opacitat coneguda, segueix fent mutis, l’ajuntament, cercant excuses per no actuar i l’església romànica, declarada BCIN, malmesa en el seu auster romànic. D’això aviat farà quatre anys i l’afer encallat.

Iniciar sesión 0 Comentarios
cargando

Participaciones de loslectores

Cargar más

Másdebates

  1. SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
  2. Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
  3. Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
  4. Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
  5. 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años