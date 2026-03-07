.com .cat
ENTRE TODOS
Envía tu carta Envíanos tu denuncia Comparte tus imágenes

El debate

Publica una carta del lector

Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.

"Los intereses de Trump y Netanyahu en Irán no traerán nada bueno al mundo"

Segundo día de bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Teherán

Segundo día de bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Teherán / Agencias

Miguel Rabadan

0 Comentarios

La guerra siempre es un mal asunto porque de foma sistemática paga la población inocente y un conflicto bélico puede afectar fácilmente a la paz global. Una guerra como esta no obedece al interés de liberar a un pueblo de un poder tirano. Esta guerra obedece a unos intereses turbios como los de Trump y Netanyahu. Unos déspotas cuyos objetivos no son los ayatolás ni los dictadores bananeros del mundo. Sus intereses son políticos, armamentísticos y de desvío de sus deudas con la justicia.

Entretodos

Publica una carta del lector

Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web

Estos objetivos no pueden traer nada bueno al mundo. Es de agradecer la postura que ha tomado nuestro presidente Pedro Sánchez y creo que el tiempo le dará la razón. No olvidemos que una pequeña chispa puede comenzar un gran fuego. Hay muchas formas de ayudar a un pueblo para que alcance su libertad, pero esta no lo es.

Iniciar sesión 0 Comentarios
cargando

Participaciones de loslectores

Cargar más

Másdebates

  1. Pensión de viudedad Una mujer pierde la pensión de viudedad de 3.210,78 euros por no estar inscrita como pareja de hecho
  2. Fecha confirmada Rodalies cortará los Túneles del Garraf el 16 de marzo: al menos tres meses con la movilidad en jaque al sur de Barcelona
  3. 8M | Día Internacional de las Mujeres Mercè Boada, neuróloga: "El 60% de los nuevos diagnósticos de alzhéimer son mujeres"
  4. Reforma urbanística Inditex y Alcampo construirán en Sant Adrià por encima del nivel de la calle para protegerse de inundaciones
  5. Duquesa de Alba Eugenia Martínez de Irujo: "Mi madre era muy libre, pero tenía un enorme sentido de la responsabilidad"