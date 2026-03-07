Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Los intereses de Trump y Netanyahu en Irán no traerán nada bueno al mundo"
Segundo día de bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Teherán / Agencias
Miguel Rabadan
La guerra siempre es un mal asunto porque de foma sistemática paga la población inocente y un conflicto bélico puede afectar fácilmente a la paz global. Una guerra como esta no obedece al interés de liberar a un pueblo de un poder tirano. Esta guerra obedece a unos intereses turbios como los de Trump y Netanyahu. Unos déspotas cuyos objetivos no son los ayatolás ni los dictadores bananeros del mundo. Sus intereses son políticos, armamentísticos y de desvío de sus deudas con la justicia.
Estos objetivos no pueden traer nada bueno al mundo. Es de agradecer la postura que ha tomado nuestro presidente Pedro Sánchez y creo que el tiempo le dará la razón. No olvidemos que una pequeña chispa puede comenzar un gran fuego. Hay muchas formas de ayudar a un pueblo para que alcance su libertad, pero esta no lo es.
