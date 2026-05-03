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"Los intereses egoístas de la historia están interconectados"

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en una reciente visita al sur de Líbano

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en una reciente visita al sur de Líbano / Europa Press/Contacto/Kobi Gideon/Israel Gpo

Antonio Pujol

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La Ilustración iluminó el obscurantismo de la Edad Media, que culminó con la democracia liberal venciendo al fascismo y terminó derribando el muro de Berlín y el colapso de la URSS. Está seriamente amenazada, pero no goza de mayoría. Unidos y en pie de lucha debemos confiar que vendrá otro Renacimiento. Los sentimientos prevalecen sobre la razón. Albergamos sentimientos egoístas y solidarios, la cuestión es, ¿cuál prevalece y dicta nuestras acciones? El Humanismo no puede ser ahogado por la sensación de fracaso.

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Tambien sabemos que el miedo es un factor determinante de nuestra conducta, por eso las políticas xenófobas usan el miedo al otro como catalizador, creando relatos falsos con medias verdades y flagrantes mentiras. La actual situación de guerra difusa sustentada en los más retorcidos fundamentalismos religiosos, trata de legitimar ese odio.

La tiranía de los ayatolás de Irán es el ejemplo más claro, pero el sionismo de Netanyahu, ferviente practicante del “ojo por ojo y diente por diente”, cada vez se le parece más. Trump y las sectas evangelistas que cada vez toman más relevancia en su Gobierno aspiran a consolidar un poder autoritario en una democracia hasta hace poco considerada de las más avanzadas, por su sistema de control del Ejecutivo, salvaguarda de los abusos de poder.

China, último referente del comunismo real acaba desacreditando su dogma fundamental, la explotación del hombre por el hombre, permitiendo la propiedad privada y los mecanismos incentivadores del mercado capitalista. Eso sí, bajo estricto control de Partido Único, tutelando las empresas y subvencionando los sectores que lo necesitan para competir con ventajas en el comercio internacional.

Putin, quizá inspiro a Trump para adoptar la doctrina MAGA, invadiendo a países liberados del imperio soviético, chantajeando con su arsenal nuclear y la dependencia energética. La historia no finaliza. Los intereses egoístas tan legitimos como los colectivos estan interconectados. Es la vida.

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