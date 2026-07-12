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“Inteligencia natural”
El escritor Wayne Dyer. / DRWAYNERDYER.COM
Iulen Lizaso Aldalur
Desde hace medio siglo que lo descubrí, en 'Tus zonas erróneas', seguí su evolución hasta 2015, en el que publicó su libro 'El cambio', más cientos de artículos.
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Un día antes del fallecimiento, Wayne W. Dyer de 75 años, se presentó con una media naranja en la mano ante su incondicional audiencia, e inició la conferencia con estas palabras: “Si la apretamos, sale lo único que contiene. Si la vida o personas o instituciones o una enfermedad, os aprieta, lo primero que sale de vosotros es lo añadido a vuestra esencia de ser; si lo dejáis fuera y no lo añadís de nuevo, cambiáis…...para volver a despertar con la inteligencia que traíais al nacer”.
Nos retrató, al asegurar: “El ser humano tiene la virtud de que para los dos años ya puede hablar, y la fatalidad que aún con 70 años no he aprendido a callar cuando se debe”.
Cuatro rasgos de inteligencia educativa caracterizan a una persona sencilla: ganarse el derecho a saber, ejercitándose en pensar por sí mismo y corregir errores; recordarse para reconocerse en su esencia de ser; saber pedir perdón desde la escucha sin juicio; hablar poco y bueno, al saber que la palabra crea existencia de hechos para bien o para mal, como fruto creado en equivalencia a lo que entró por sus sentidos, en equivalencia a lo que entró por su boca, como alimento vivo o muerto.
La Tierra nos regala lo necesario externo sin ganarlo en derecho; en cambio, el saber inteligente nos lo sembró internamente para resolver nuestra dañada existencia. Ganarnos el derecho para acceder a él, es un propósito de vida, y una existencia sin propósito equivale a vivir enajenados.
Participaciones de loslectores
"¿Densificar?"
Miriam Sivianes Viladecans
"Bajas de clase media"
Sergio Gomez Barcelona
"Actividad física en vacaciones"
Juan de Dios Jiménez Gallego Santa Coloma de Gramanet
"El señor de la radial"
César Carulla SABADELL
"Consumo, productividad y armas"
Luis Fernando Crespo Zorita Las Rozas de Madrid
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