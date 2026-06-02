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"La inteligencia emocional que practica la Iglesia católica es peor que la IA"
Archivo - El Papa León XIV recorre la plaza de San Pedro en Papamóvil por primera vez antes de la misa de inicio de su Pontificado, a 17 de mayo de 2025, en Ciudad del Vaticano. Con esta ceremonia se marca el inicio del ministerio petrino del estadouniden / Stefano Spaziani - Europa Press - Archivo
Andrés Hinarejos
Dice el jefe de los católicos, el Papa León XIV, que la inteligencia artificial es un material administrable y que creará esclavitud y hará pasar hambre. Y digo yo que la inteligencia emocional que ellos practican es bastante peor que la IA. Desde que nací y hasta bien crecido fui una persona administrada por una inteligencia emocional que se amparaba en un ente invisible y lo que me gustaría es poderme expresar como persona que ha sido hecha por y para creer en algo.
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Ahora me doy cuenta de que era un engaño, todo pecado, muchas cosas prohibidas y sobre todo mentiras y más mentiras. La inteligencia emocional que ellos practican sí que ha hecho esclavos, pasar hambre, torturas, guerras… Su IE sí que ha sido un material administrable y es más, sigue siendo el material administrable más dañino que ha existido en el planeta, no el católico sino cualquier religión.
No hay más que leer la Biblia, un libro sanguinario y mentiroso, espiritual. Escrito para acojonar al pueblo hablando de tortura, pecado, ojo por ojo. En fin, un libro escrito por hombres creyéndose que eran entes superiores para tener controlada a la humanidad. Machista, inquisidor, confesional, todo para mantener controlado al pueblo llano y se le ocurre decir que la IA es un material administrable.
¿Cómo puede no darse cuenta de que la inteligencia emocional que ellos practican es totalmente administrable y engañosa? Sé que muchos de sus seguidores pensarán que estas palabras son un sacrilegio, pero nunca más lejos de eso, pienso que el que cree es feliz y yo también una vez escrito esto, algo que me inculcaron cuando niño y adolescente. Soy un poco más feliz por poder expresarme como me da la gana sin pensar que estoy pecando por desnudarme en público.
Nazco, vivo, me reproduzco y muero, lo demás son escritos mentales influidos por gente quizá mas lista que yo pero menos sincera. La IA es parte de la ciencia del ser humano y el ser humano es parte de la naturaleza.
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