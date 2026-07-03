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"La inteligencia artificial no debe ser excusa para prescindir del valor humano"

China muestra a los medios sus avances en inteligencia artificial y robótica humanoide

China muestra a los medios sus avances en inteligencia artificial y robótica humanoide / EFE VIDEOS

Montse Recio

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Cada semana nos despertamos con alguna noticia que anuncia despidos masivos a través de expedientes de regulación de empleo (ERE) estructurales. Lo más preocupante es que se está normalizando, como si todas las personas afectadas fueran solo cifras. Pero detrás de cada número hay alguien que ha trabajado duro durante años, con una familia, proyectos de vida y, de repente, con una enorme incertidumbre.

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Las empresas deben adaptarse a los cambios y a las nuevas tecnologías, eso es indiscutible. Pero la tecnología debería ser una herramienta para potenciar el talento humano, no para sustituirlo. El valor que aporta una persona va mucho más allá de la eficiencia o la productividad. La inteligencia artificial puede transformar la forma en que trabajamos, pero no debería convertirse en la excusa para prescindir del valor humano.

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