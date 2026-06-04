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"El lobo, el pastor y la inteligencia artificial"
Capturan con vida al lobo que escapó de un zoo surcoreano tras nueve días de búsqueda
Javier González
Durante nueve días, la ciudad surcoreana de Daejeon buscó a Neukgu, un lobo escapado de un zoológico. En medio de la alarma apareció una fotografía que mostraba al animal merodeando cerca de una escuela. La imagen fue difundida por las autoridades hasta descubrirse que nunca había existido: un ciudadano la había generado con inteligencia artificial. La policía acabó arrestándolo por obstrucción a la justicia.
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La gente no creyó en la fotografía porque fuera verdadera, sino porque encajaba en una historia plausible. Mucho antes de la IA, nuestros antepasados ya buscaban patrones, señales y explicaciones con las que domesticar la incertidumbre. De ahí surgieron mitos, supersticiones y respuestas metafísicas destinadas a llenar los vacíos de conocimiento. Nuestro cerebro sigue funcionando igual que en la Edad de Piedra: la duda nos angustia y la verosimilitud nos basta.
La IA generativa amplifica ese sesgo. Quizá por ello resulte significativa la reciente encíclica del Papa León XIV sobre el tema. Más allá de credos, recuerda una cuestión esencial: el desafío no consiste únicamente en crear máquinas más inteligentes, sino en preservar el criterio necesario para distinguir la verdad de aquello que simplemente deseamos creer.
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