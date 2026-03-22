"A l’Institut Salvador Espriu de Salt seguirem protestant per tal de visibilitzar el nostre malestar"
Docentes en huelga se manifiestan en la plaza de Sant Jaume de Barcelona, el 16 de marzo de 2026. / Pau Gracià
Assemblea docent de l'Institut Salvador Espriu de Salt (Gironès)
El col·lectiu de docents i professionals de l’ensenyament de Catalunya hem decidit emprendre accions de protesta contra el Departament d’Ensenyament per tal d’evidenciar la situació insostenible en què ens trobem: no tenim ni els recursos humans ni els materials necessaris per oferir l’educació pública de qualitat que es mereixen els nostres alumnes. Per aquest motiu, perquè considerem imprescindible poder desenvolupar la nostra feina en condicions dignes i així oferir als estudiants la millor formació per al seu futur, volem posar de manifest les dificultats que patim des de fa anys.
La manca de recursos, la supressió de les educadores socials -que és especialment alarmant a centres com el nostre, a Salt- les pèssimes condicions climàtiques en determinades èpoques de l’any, la massificació a les aules, la sobrecàrrega de feina poc reflectida al salari, una manca de reconeixement constant a la nostra tasca i una burocràcia excessiva impedeixen que puguem atendre l’alumnat d’una manera adequada. El que demanem, sobretot, és poder fer la nostra feina ben feta i poder oferir una educació de qualitat.
Per tot això, a l’Institut Salvador Espriu de Salt, com a tants d’altres, continuarem organitzant accions de protesta per tal de visibilitzar el nostre malestar i poder obtenir una resposta satisfactòria per part de l’Administració. Entenem les molèsties que això pugui ocasionar a les famílies, però volem també fer una crida a la seva comprensió i solidaritat: els veritables beneficiats d’una educació de qualitat són els seus fills i filles i, amb docents cansats i sobrecarregats mentalment i emocional, aquest benefici no pot existir. Si no aconseguim millores, el perjudici per a la formació dels joves i, a llarg termini, per a la societat, pot esdevenir irreversible. L’objectiu, per tant, és pressionar el Departament d’Ensenyament, per al benefici i l’educació de les generacions futures.
Considerem aquesta situació com una lluita social col·lectiva que ha de revertir en la millora de tota la societat i garantir la igualtat d’oportunitats, sigui quina sigui la procedència i condició de la ciutadania. Aquesta igualtat només la pot aconseguir l’educació pública. El sector educatiu compta amb grans professionals que, amb les condicions adequades, poden oferir als vostres fills i filles el futur que es mereixen.
