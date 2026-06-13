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"Las instalaciones del Metropolitan Iradier dejan mucho que desear"

Barcelona 22/02/2023 Barcelona Gimnasios tras pandemia. Tendencias. Foto clase crossfit en Metropolitan Iradier. AUTOR&gt; JORDI OTIX

Barcelona 22/02/2023 Barcelona Gimnasios tras pandemia. Tendencias. Foto clase crossfit en Metropolitan Iradier. AUTOR> JORDI OTIX / JORDI OTIX

Sandra Jiménez

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Durante años, Metropolitan Iradier ha sido considerado uno de los gimnasios más exclusivos de Barcelona, un centro que presume de excelencia, bienestar y calidad premium. Por eso resulta tan sorprendente y decepcionante la situación que estamos viviendo muchos socios desde hace meses. Pagamos cerca de 190 euros al mes por una cuota que debería garantizar unas instalaciones a la altura de lo que se promete. Sin embargo, la realidad dista mucho de esa imagen.

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En pleno calor, gran parte del centro funciona sin aire acondicionado. Las clases dirigidas se han convertido en una auténtica prueba de resistencia. Entrenamos en salas donde apenas circula el aire, con temperaturas insoportables y sensación constante de ahogo. La solución temporal son ventiladores y aparatos portátiles de aire acondicionado que, según nos explican los propios trabajadores, no pueden utilizarse correctamente porque no hay salida para expulsar el aire caliente.

El resultado es absurdo: equipos que no resuelven el problema y socios que seguimos entrenando en condiciones impropias de un centro de este nivel. Pero no es un caso aislado. Hace unos meses las escaleras mecánicas estuvieron averiadas durante semanas. Durante ese tiempo, los usuarios tuvimos que subir y bajar por instalaciones sin funcionar, sin solución rápida ni comunicación clara.

Lo más frustrante no es solo esto, sino la sensación de que las quejas caen en saco roto. Hemos presentado reclamaciones y pedido explicaciones, pero los problemas persisten y la respuesta sigue siendo insuficiente. Nadie espera que una instalación de estas dimensiones sea perfecta, pero sí que, cuando se paga una de las cuotas más altas de Barcelona, los problemas se resuelvan con rapidez y transparencia.

Porque detrás de la imagen de exclusividad y las campañas de 'marketing', hay cientos de socios que solo quieren entrenar en condiciones dignas. Una vez más, los ricos también lloran

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