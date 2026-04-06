"Inspecciones que invitan a reflexionar sobre ciertos modelos de negocio"

Imagen de las inspecciones en supermercados de LHospitalet / Guardia Civil

Víctor Andrada



El artículo publicado en EL PERIÓDICO sobre la operación relativa a las infracciones en 24 supermercados de L'Hospitalet de Llobregat pone cifras a una realidad que, en cierta medida, ya formaba parte de la percepción cotidiana de muchos ciudadanos. Sin caer en generalizaciones, resulta difícil no preguntarse cómo algunos establecimientos logran sostener su actividad cuando su volumen de clientes aparenta ser muy reducido.

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Es una observación frecuente en distintos barrios: locales abiertos durante largas jornadas, pero con escaso tránsito de consumidores. En este sentido, los resultados de la inspección no solo evidencian irregularidades concretas, sino que también invitan a reflexionar sobre la viabilidad real de ciertos modelos de negocio.

Especialmente llamativo resulta el caso de los productos perecederos, cuya rotación debería ser constante para garantizar tanto su venta como su correcta conservación. Más allá de la sorpresa inicial, este tipo de actuaciones refuerzan la importancia de los mecanismos de control, no solo desde una perspectiva legal, sino también en términos de confianza pública y seguridad colectiva.

Sería deseable que estas inspecciones no se perciban como hechos puntuales, sino como parte de una supervisión continuada que garantice condiciones equitativas para todos los comercios.