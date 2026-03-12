"És del tot injust i car anar de Terrassa a Barcelona amb els Ferrocarrils"

Un convoy de los Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). / ACN

José María Mingueza



Abans veníem molt a Barcelona des de Terrassa amb els Ferrocarrils de la Generalitat (FGC). Ara s'han ficat al cap que som tarifa de tres zones i resulta que estem tocant a Sabadell, que és tarifa de dues zones. A més a més, des de què funciona la targeta T-Casual en necessito una per a la meva dona i una altra per a mi. I si no l'acabem i caduca no ens abonen res.

Entretodos Publica una carta del lector Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web Participa

Sento que això és del tot injust i car. Ara ja, ni teatre, ni museus, ni caminades per Barcelona. A casa, amb el Netflix i poca cosa més. A veure si ho poden arreglar. Al menys, que la targeta no sigui individual.