Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"És del tot injust i car anar de Terrassa a Barcelona amb els Ferrocarrils"
Un convoy de los Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). / ACN
José María Mingueza
Abans veníem molt a Barcelona des de Terrassa amb els Ferrocarrils de la Generalitat (FGC). Ara s'han ficat al cap que som tarifa de tres zones i resulta que estem tocant a Sabadell, que és tarifa de dues zones. A més a més, des de què funciona la targeta T-Casual en necessito una per a la meva dona i una altra per a mi. I si no l'acabem i caduca no ens abonen res.
Sento que això és del tot injust i car. Ara ja, ni teatre, ni museus, ni caminades per Barcelona. A casa, amb el Netflix i poca cosa més. A veure si ho poden arreglar. Al menys, que la targeta no sigui individual.
