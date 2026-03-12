.com .cat
ENTRE TODOS
Envía tu carta Envíanos tu denuncia Comparte tus imágenes

El debate

Publica una carta del lector

Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.

"És del tot injust i car anar de Terrassa a Barcelona amb els Ferrocarrils"

Un convoy de los Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

Un convoy de los Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). / ACN

José María Mingueza

0 Comentarios

Abans veníem molt a Barcelona des de Terrassa amb els Ferrocarrils de la Generalitat (FGC). Ara s'han ficat al cap que som tarifa de tres zones i resulta que estem tocant a Sabadell, que és tarifa de dues zones. A més a més, des de què funciona la targeta T-Casual en necessito una per a la meva dona i una altra per a mi. I si no l'acabem i caduca no ens abonen res.

Entretodos

Publica una carta del lector

Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web

Sento que això és del tot injust i car. Ara ja, ni teatre, ni museus, ni caminades per Barcelona. A casa, amb el Netflix i poca cosa més. A veure si ho poden arreglar. Al menys, que la targeta no sigui individual.

Iniciar sesión 0 Comentarios
cargando

Participaciones de loslectores

Cargar más

Másdebates

  1. Guerra en Oriente Próximo Dardo de Meloni a Sánchez: "La postura de Italia está con los principales países europeos, salvo España"
  2. La justicia obliga a indemnizar con 61.000 euros a un trabajador despedido por hacer vida normal estando de baja
  3. Resultados de Inditex Amancio Ortega cobrará 3.233 millones de Inditex, más de lo ganado por 13 empresas del Ibex juntas
  4. Motor para todos Mediaset emitirá Fórmula 1 y MotoGP en abierto tras cerrar un acuerdo con DAZN
  5. CASO KOLDO Hacienda detecta un incremento de 7,4 millones en el precio del acero del sevillano Puente del Centenario, investigado en la trama Ábalos