"Infravivienda y riesgo de incendio"

Barcelona 24/03/2026 Sociedad. Previa del desalojo de las barracas de la Sagrera. Hablamos con las personas que viven allí, que están advertidas de que tendrán que abandonar el lugar mañana por la mañana. PALABRAS CLAVE: Desalojo, barracas, La Sagrera, vivienda precaria, exclusión social, emergencia habitacional, Barcelona, desahucio, vulnerabilidad, sinhogarismo, asentamientos informales, derechos sociales, intervención municipal, servicios sociales, realojo, pobreza urbana, infravivienda, desalojos forzosos, testimonios, incertidumbre, conflicto social, periferia urbana, crisis de vivienda. AUTOR: MANU MITRU / MANU MITRU / EPC

Angela Barriuso



En la actualidad se estima que malviven en las montañas de Barcelona, Collserola y Monjuïc unas doscientas personas. Lo que constituye una situación de infravivienda, Insalubridad y un elevado riesgo de incendio. Una, recientemente, en un talud, anexó a un edificio de viviendas municipales de la Zona Nord. Cuando fueron adjudicadas, el ente gestor les informó por escrito de que la zona estaba catalogada como área verde urbana. Hecho negado posteriormente cundo solicitaron actuación ante diversas incidencias provocadas por el uso indebido del espacio y falta de mantenimiento. Situación reconocida en un pleno del distrito, donde aprobaron tomar medidas para cumplir con el derecho a la seguridad e intimidad de la vecindad. Medidas que no se han llevado a término, derivando en la actual situación. Se incumplen los derechos de todas las personas implicadas. Desde la administración dicen no poder hacer nada, lo cual hace pensar que la subida que se planteaban presentar para su aprobación al pleno, de un 5% para altos cargos del consistorio y que se terminó retirando, no está justificada. Ante el drama diario de cada vez más personas sin recursos, dicen que no pueden hacer nada.