"Si seguimos así, en 20 años nos quejaremos de lo mismo"

"Se habla de prohibir redes pero no de videojuegos con contenidos violentos"
Víctor Nieto San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
Un tren de Rodalies en la estación de Sants de Barcelona / Pau Gracià
Joan Soldevila
La gran manifestación de 2007 contra el déficit de las infraestructuras catalanas estuvo encabezada por el entonces President Montilla, acompañado del señor Artur Mas, y era absolutamente unitaria. Ahora, hay dos convocatorias y el inquilino del Palau de la Generalitat -o cualquiera de sus lugartenientes- estará ausente.
Entretodos
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
Dicen que la concentración de la mañana del 7 de febrero está politizada. ¿Que no es un asunto político? Casi 20 años de una autonomía de "rebajas" y de subordinación total al Estado central nos conducen a este caos actual, pero el deseo de independencia sigue siendo malvado y canallesco. Si seguimos así, dentro de 20 años nos volveremos a encontrar para quejarnos de lo mismo.
Participaciones de loslectores
Víctor Nieto San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Jordi Querol Barcelona
Maria Assumpció Vilà Presidenta Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer (FECEC)
Másdebates
El debate