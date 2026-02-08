.com .cat
"Si seguimos así, en 20 años nos quejaremos de lo mismo"

Un tren de Rodalies en la estación de Sants de Barcelona / Pau Gracià

Joan Soldevila

La gran manifestación de 2007 contra el déficit de las infraestructuras catalanas estuvo encabezada por el entonces President Montilla, acompañado del señor Artur Mas, y era absolutamente unitaria. Ahora, hay dos convocatorias y el inquilino del Palau de la Generalitat -o cualquiera de sus lugartenientes- estará ausente.

Dicen que la concentración de la mañana del 7 de febrero está politizada. ¿Que no es un asunto político? Casi 20 años de una autonomía de "rebajas" y de subordinación total al Estado central nos conducen a este caos actual, pero el deseo de independencia sigue siendo malvado y canallesco. Si seguimos así, dentro de 20 años nos volveremos a encontrar para quejarnos de lo mismo.

Participaciones de loslectores

