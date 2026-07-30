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"Las sombras del informe PISA y el debate sobre la lengua vehicular"

Alumnes del Col·legi La Mercè de Martorell durant unes proves PISA

Alumnes del Col·legi La Mercè de Martorell durant unes proves PISA / HELENA LÓPEZ

Roger Díaz

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Catalunya ha excluido del estudio PISA al 23 % de los alumnos que presentaban algún tipo de dificultad. La Administración autonómica ha atribuido esta circunstancia a un fallo técnico, aunque resulta inevitable que surjan dudas sobre si esta exclusión pudo influir en los resultados obtenidos. La cuestión es especialmente relevante porque la OCDE establece que el porcentaje máximo de exclusión no debería superar el 5 %.

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Como consecuencia, la muestra catalana no reunirá las condiciones necesarias para realizar comparaciones rigurosas con otras comunidades autónomas ni con otros países participantes. Sin embargo, los datos sí serán publicados el próximo mes de septiembre dentro del informe nacional español. Aunque oficialmente no puedan utilizarse para establecer comparaciones internacionales, su publicación permitirá analizar la evolución del rendimiento académico en Catalunya durante los últimos años, teniendo presente que una parte significativa del alumnado con mayores dificultades quedó fuera de la evaluación.

Este contexto invita también a reflexionar sobre otros factores que podrían estar influyendo en los resultados educativos. Entre ellos, cabe preguntarse si el modelo lingüístico aplicado en Catalunya, en el que una parte importante del alumnado recibe la enseñanza en una lengua que no es su lengua materna, podría tener alguna incidencia en el rendimiento académico reflejado en las sucesivas ediciones del informe PISA. Es una cuestión que merece ser analizada con datos y evidencia, alejándose tanto de prejuicios como de planteamientos partidistas.

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