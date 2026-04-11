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"Tanta información y tan poca claridad"
Una declaración institucional de Pedro Sánchez, en un teléfono móvil / José Luis Roca
Tara Camacho
Vivimos en la época con más acceso a la información de toda la historia y, sin embargo, cada vez resulta más difícil entender lo que ocurre a nuestro alrededor. Encender el móvil por la mañana supone un bombardeo de información y en pocos minutos leemos versiones completamente distintas de una misma noticia, opiniones enfrentadas y titulares diseñados más para llamar la atención que para informar.
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La sobreinformación no aclara: confunde. Nos obliga a elegir rápidamente en qué creer, muchas veces sin tiempo para comprobar ni profundizar en nada. El problema ya no es la falta de información, sino el exceso sin filtro. Opinamos más que nunca, pero sin entender sobre que lo hacemos. Quizá el verdadero reto hoy no sea acceder a la información, sino aprender a distinguir lo relevante de lo que solo es ruido.
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