"Los infiltrados, un síntoma totalitario"

Josep Lluís Trapero i Núria Parlon, al Parlament. | ACN

Joan Soldevila Adán



Se infiltran mosses en un colectivo como los docentes y todo se intenta solucionar con unas sencillas disculpas. Aparte de que estas oscuras maniobras también se deben producir -me temo- en otros colectivos tan "amenazadores" como los médicos, los agricultores o los bibliotecarios.

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Los superiores de estas agentes deberían dimitir al momento y los responsables de más arriba, arriba de todo, repensar profundamente una manera de actuar que nos recuerda a los más canosos la época de la policía política y los TOP. Catalunya arde en conflictos laborales diversos y la única solución es desbaratar las huelgas desde dentro. En muchos aspectos, el Caudillo sigue vivo...