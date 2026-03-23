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"Infermeres i fisioterapeutes no seguirem pagant la manca de conciliació amb la nostra salut ni el nostre futur"
Concentración de enfermeras este lunes en el CUAP Manso de Barcelona. / Laura FÃguls / ACN
Annabel Torres
El 23 de març se celebra el Dia Nacional de la Conciliació, y des de SATSE Catalunya tornem a posar llum a una realitat que fa massa temps que arrosseguem: les infermeres i fisioterapeutes continuem treballant en un sistema que vulnera sistemàticament el nostre dret a conciliar. Treballem a torns, nits, caps de setmana i amb canvis d’última hora que ho condicionen tot. La nostra vida queda ajornada, com si fos prescindible.
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Les dades ho demostren amb claredat: el 95% de les professionals afirma que la manca de conciliació afecta la seva salut física o mental, i un 61,86% es declara insatisfet amb la situació. La pressió és tan insostenible que un 66,99% s’ha arribat a plantejar marxar de la professió. La manca de personal (65%), els canvis de torn imprevistos (40,86%), treballar caps de setmana (34,04%) o conèixer les plantilles de feina amb poquíssima antelació (33,41%) impedeixen fer plans a curt, mitjà o llarg termini.
Família, parella, amistats i vida personal queden relegades a un segon pla sense cap justificació ni compensació. Aquesta precarietat organitzativa no és fruit de l’atzar, sinó de decisions polítiques i de gestió que posen l’estalvi per davant de les persones. I no només perjudica les professionals: perjudica també els pacients i un sistema sanitari que perd talent, experiència i estabilitat.
Tot i això, des de SATSE continuem treballant. En l’àmbit estatal, hem aconseguit que la reforma de l’Estatut Marc inclogui avenços reals en jornada i conciliació: generalització de la jornada de 35 hores, planificació anual, dret a la desconnexió digital i mesures de protecció per a professionals embarassades o majors de 55 anys. Però no ens enganyem: no hi haurà igualtat real mentre les dones hàgim de triar entre cuidar i cuidar-nos, entre créixer professionalment o atendre la família. No continuarem pagant la manca de conciliació amb la nostra salut ni amb el nostre futur. No permetrem que continuïn deixant la nostra vida en pausa.
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