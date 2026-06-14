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"La indignidad política ante el mensaje del Papa"
El Papa León XIV, en el Congreso de los Diputados. / José Luis Roca
Enrique López de Turiso
Qué magnifica la visita del Santo Padre a España. Qué ejemplo de cordura, de sabiduría, de dignidad humana. Esa potente dignidad por la que clama. Lo ha hecho en más ocasiones que bendiciones ha ofrecido a los niños. Su testimonio es un gozo. Su bonhomía y su talante impulsan. Nos hace sentirnos bien. Provoca una mutación en quienes le escuchamos. Un anhelo por transformar nuestras vidas humildes en la dirección del testimonio que predica.
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Qué deleite imaginar la luz que nos señala en esta encrucijada de confusión e incertidumbre en las que nos hallamos. Despejamos la zozobra con la ilusión que nos provoca. No nos habrá de dejar indiferentes, ya sea a creyentes como a no creyentes, porque su autoridad moral es referencial. Está ya claro que esto no afecta a nuestros representantes políticos, que aún desde su convicción respecto del mensaje papal y con las palmas aún calientes, confrontan y nos confrontan; humillan y nos humillan; dividen frente a la unidad; siembran ruindad y vileza en lugar de respeto y tolerancia.
Son la viva expresión del momento que nos toca vivir, en el que triunfa el embuste, el frentismo, la vil provocación, la respuesta displicente, la amenaza y la violencia, la guerra frente a la paz. Esa es su puñetera indignidad. Eso es lo que dura un mensaje de amor en quienes han hecho del odio su modo de vida.
Participaciones de loslectores
"La resposta ciutadana a la visita del Papa Lleó XIV ha estat imponent"
Ignasi Martínez Sant Cugat del Vallès
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