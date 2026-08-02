"Estem indignats per la nova zona blava de Cala Montgó"

Cala Montgó

Carles Font



Els afectats denunciem el pur afany recaptatori de la nova zona blava de Cala Montgó, a Torroella de Montgrí. L' 'App' de l'any passat continua funcionant i et fa confiar que tot està en ordre, però en tornar al cotxe et trobes una multa. Per si no n'hi hagués prou, el límit per anul·lar-la s'ha reduït a només una hora. Al final, la sanció es processa com una multa de trànsit convencional -l'opció més cara- per omplir les arques municipals.

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Si l'objectiu de l'ajuntament era aconseguir un rècord de superàvit a costa d'indignar veïns i visitants (amb horaris que s'allarguen fins a les deu de la nit), l'enhorabona: ho esteu aconseguint.