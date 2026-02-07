"Nos sentimos indefensos y desprotegidos frente a nuestros 'vecinos' okupas"

"Se habla de prohibir redes pero no de videojuegos con contenidos violentos"
Víctor Nieto San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
Manifestación contra los okupas / Marta López
Dolors Paniagua
Después de ocho años de okupación ilegal de la vivienda colindante con la mía y de dos intentos de desalojo fallidos, milagrosamente, los okupas han salido de su vulnerabilidad y se han marchado, no sin antes venderle las llaves a un paisano suyo. Ni qué decir tiene que ha sido agotador lidiar con ese energúmeno, cuyas continuas provocaciones y salidas de tono han puesto a prueba al vecindario.
Entretodos
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
Cuando hemos ido a poner la denuncia a los Mossos nos han dicho que el insulto está tipificado como delito leve y no la han recogido. Me llama muchísimo la atención que también la usurpación sea considerada delito leve y a esas personas les hayan permitido vivir ocho años sin ser desalojadas. Por otra parte, los nuevos okupas , que llegaron en noviembre, se van apoderando del espacio público sin ningún respeto.
Lo último es que aparcan el coche entre dos vados encima de un bolardo de goma, que ya se han encargado de arrancar y de hacer desaparecer. Cuando tuvo lugar el cambio de okupas alertamos a las fuerzas de seguridad, que deberían llamarse fuerzas de inseguridad, puesto que se limitaron a dejar pasar el tiempo y a tirar balones fuera. Nos sentimos totalmente indefensos y desprotegidos ante estos delincuentes con los que nos obligan a convivir.
No puedo entender que esta situación lleve más de ocho años y me pregunto cuánto más habrá que esperar para que los legítimos dueños recuperen su vivienda. Sabemos que son dos ancianos que están representados por un bufete de abogados, que tampoco parecen muy preocupados por el tema. Para finalizar, solo decir que nunca más volveré a votar e a esta izquierda cainita que nos gobierna y que permite que esto suceda.
Participaciones de loslectores
Víctor Nieto San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Jordi Querol Barcelona
Másdebates
El debate