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"Indefensión vecinal ante los pisos turísticos en Barcelona"

Barcelona 28/2/2026 Pisos turisticos, Unos turistas esperan con sus maletas delante de un piso turistico en la calle Industia de Barcelona Foto: Imma Coy

Barcelona 28/2/2026 Pisos turisticos, Unos turistas esperan con sus maletas delante de un piso turistico en la calle Industia de Barcelona Foto: Imma Coy / EPC_EXTERNAS

Germán García

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Les escribo desde el número 9 de la calle Marqués de Campo Sagrado de Barcelona para denunciar la absoluta desprotección que vivimos los vecinos de esta finca por culpa del piso turístico del 4º 1ª. Llevamos años soportando un infierno constante de ruidos a deshoras y suciedad en las zonas comunes.

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Tras nuestras reiteradas llamadas a la policía, a instancias del ayuntamiento, iniciamos un proceso de mediación con la empresa gestora de la vivienda, Aparteasy. Sin embargo, la mediación se ha revelado como un trámite inservible: los gestores dicen que sí a todos los acuerdos, pero no cambian absolutamente nada. El sistema falla porque carece de cualquier mecanismo punitivo; si la empresa incumple lo pactado, la única respuesta institucional es invitarnos a abrir otro proceso de mediación. Un bucle burocrático estéril (y costoso).

Así mismo, el auxilio policial brilla por su ausencia. Llamamos a la Guardia Urbana y en numerosas ocasiones ni siquiera se personan en el edificio. Se molestan, eso sí, en llamarnos por teléfono en mitad de la noche para preguntarnos si los turistas siguen haciendo ruido, para luego no aparecer.

Mientras el ayuntamiento se lava las manos con protocolos vacíos y la gestora y la propietaria miran para otro lado, los vecinos seguimos sufriendo una absoluta indefensión. ¿Hasta cuándo debemos aguantar que el negocio privado de unos pocos destruya la convivencia y la salud de los demás? Y, sobre todo, ¿por qué debemos soportarlo?

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