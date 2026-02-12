Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"¿No será que el incremento de bajas laborales se debe a las largas listas de espera?"
Archivo - Quirófano, operación, médicos, cirugía, cirujano. / EUROPA PRESS/SESCAM - Archivo
Toni Gutiérrez
Sobre el supuesto incremento en las bajas laborales, ¿no será que parte del problema radica en las largas listas de espera de la Seguridad Social? Pongo un ejemplo real cercano: una camarera de pisos en un hotel sufre de síndrome del túnel carpiano, lo que le impide realizar los esfuerzos necesarios para su trabajo. Lleva más de un año en lista de espera para una operación.
Entretodos
Publica una carta del lector
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
Durante este tiempo, la mutua la presiona constantemente para reincorporarse, pero ella, al no estar en condiciones, vuelve a coger la baja al día siguiente. Este ciclo se repite sin solución desde hace más de un año. Sin embargo, seguimos buscando las causas en aspectos que no reflejan la verdadera raíz del problema. Reflexionen sobre esto, por favor.
Participaciones de loslectores
"Nos invade una ola de maldad y necedad"
Pedro Serrano Antonán del Valle (León)
Másdebates
El debate
- Decisión polémica Protecció Civil justifica la suspensión de clases porque el episodio de viento se prevé "excepcional" y envía una alerta
- ENERGÍA El Gobierno endurece las medidas para echar a las eléctricas ‘fantasma’ del mercado de la luz
- Previsión meteorológica Mientras Nils sigue encendiendo las alertas, la Aemet ya advierte de la llegada de la borrasca Oriana a partir del viernes
- Alarma meteorológica Barcelona prevé rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora e insta a los vecinos a quedarse en casa este jueves
- Sentencia Renfe despide a una trabajadora que buscaba trenes retrasados para quedarse con las indemnizaciones sin reclamar
- Argentina El Senado argentino aprueba la reforma laboral de Milei
- Temporal Afectaciones e incidencias al tráfico por la alerta roja por fuertes vientos en Catalunya: consulta el estado de las carreteras
- El Desliz Niños enredados: toda ayuda es poca
- Miel, limón & vinagre Susan Sarandon: Ojos brillantes, pelo de fuego
- 14 de febrero Las citas más originales para este San Valentín en Barcelona