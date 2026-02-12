"¿No será que el incremento de bajas laborales se debe a las largas listas de espera?"

Archivo - Quirófano, operación, médicos, cirugía, cirujano. / EUROPA PRESS/SESCAM - Archivo

Toni Gutiérrez



Sobre el supuesto incremento en las bajas laborales, ¿no será que parte del problema radica en las largas listas de espera de la Seguridad Social? Pongo un ejemplo real cercano: una camarera de pisos en un hotel sufre de síndrome del túnel carpiano, lo que le impide realizar los esfuerzos necesarios para su trabajo. Lleva más de un año en lista de espera para una operación.

Durante este tiempo, la mutua la presiona constantemente para reincorporarse, pero ella, al no estar en condiciones, vuelve a coger la baja al día siguiente. Este ciclo se repite sin solución desde hace más de un año. Sin embargo, seguimos buscando las causas en aspectos que no reflejan la verdadera raíz del problema. Reflexionen sobre esto, por favor.