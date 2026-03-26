Más de 450.000 personas en España tienen Trastorno del Espectro Autista.

David Gómez



Cada 2 de abril se celebra el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, una fecha que nos invita a mirar de frente una realidad que, aún hoy, sigue siendo una gran desconocida. Escribo estas líneas, no solo como ciudadano sino como padre de alumnado TEA que cada día se enfrenta a un sistema educativo, el cual, aunque pretende ser inclusivo, aún tiene mucho camino por recorrer.

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Diariamente, vemos que en nuestras aulas conviven niños con TEA junto a otros compañeros sin ningún tipo de trastorno, creo que esta práctica diaria dista mucho del ideal de inclusión, ya que, en la mayoría de los casos, el profesorado cuenta únicamente con una formación teórica. Sin embargo, nuestra realidad es otra muy distinta, vivir con el TEA no es algo que se explique en los libros y tampoco se aprende en la facultad cómo acompañar de verdad a estos niños y a sus familias.

Se necesita empatía, formación práctica y, sobre todo, apoyo real, es más, nadie te prepara para gestionar un cambio de rutina que desencadena angustia, ni para acompañar un llanto que no siempre se comprende, ni para esos días en los que tu hijo simplemente “amanece cruzado” y todo se vuelve cuesta arriba. Por eso, es urgente visibilizar esta realidad y dotar a los centros de más recursos. Porque la inclusión no puede quedarse en palabras, debe ser un compromiso verdadero.