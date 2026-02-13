.com .cat
ENTRE TODOS
Contenido de usuario

"Si envien alertes per qualsevol incidència climatològica, al final la gent passarà"

Acceso al parque de la Ciutadella cerrado por el aviso de fuertes rachas de viento

Acceso al parque de la Ciutadella cerrado por el aviso de fuertes rachas de viento / FERRAN NADEU

Joan Soldevila

0 Comentarios

A Sants, el dijous 12 de febrer, els quioscos, els centres cívics i les biblioteques, entre d'altres, estaven tots tancats. Vaig sortit al carrer i feia una mica de vent -no dic que no- però em sembla que la histèria de les autoritats s'ha desbordat completament. Penso que les autoritats autonòmiques estan desbordades pels esdeveniments de les últimes setmanes i volen evitar una víctima més,. encara que sigui a costa d'emetre alertes per qualsevol incidència climatològica, no necessàriament catastròfica.

L'única cosa que aconseguiran és que quan l'alerta tingui una base sòlida la gent passarà d'ella, per pur cansament, i llavors sí que hi haurà problemes reals. Perdoneu, però algú ho havia de dir.

