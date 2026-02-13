"Si envien alertes per qualsevol incidència climatològica, al final la gent passarà"

"Una altra oportunitat perduda perquè pública i concertada sortíssim unides al carrer"
Carles Plana L' Hospitalet de Llobregat
A Sants, el dijous 12 de febrer, els quioscos, els centres cívics i les biblioteques, entre d'altres, estaven tots tancats. Vaig sortit al carrer i feia una mica de vent -no dic que no- però em sembla que la histèria de les autoritats s'ha desbordat completament. Penso que les autoritats autonòmiques estan desbordades pels esdeveniments de les últimes setmanes i volen evitar una víctima més,. encara que sigui a costa d'emetre alertes per qualsevol incidència climatològica, no necessàriament catastròfica.
L'única cosa que aconseguiran és que quan l'alerta tingui una base sòlida la gent passarà d'ella, per pur cansament, i llavors sí que hi haurà problemes reals. Perdoneu, però algú ho havia de dir.
