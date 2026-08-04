"Soy incapaz de asimilar tantas informaciones a la vez"

El juez rechaza frenar las inspecciones fiscales abiertas a Zapatero, su mujer y sus hijas

Jordi Querol



Efectivamente, de las joyas de Zapatero pasamos, de repente, a nuestros bosques ardiendo por doquier y, después, de inmediato, a un ático del barrio de Chamberí, en Madrid. Las nuevas noticias aparecen a un ritmo frenético y, lo que para mí es peor, muchas de ellas quedan temporalmente aparcadas. Actualmente, las noticias son inmediatas, ya que llegan a nuestros hogares pocos minutos después de producirse.

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Sin embargo, la siguiente, la nueva, la que ocupa inmediatamente su lugar, acaba desplazando a la anterior. No la hace desaparecer del todo, pero temporalmente la relega. Y, a modo de anuncios -al igual que ocurre con cierta mutua-, siempre aparecen dos temas: Trump frente a Irán y Feijóo criticando a Sánchez. Las terribles llamas que arrasan nuestros bosques y que, a su paso, lo calcinan todo han chamuscado también el asunto Zapatero: ya no se habla tanto de él.

Tantas noticias a la vez -seguramente, la culpa la tiene mi edad- me resultan difíciles de digerir. Incendios incesantes, problemas de vivienda, la llegada a Ceuta de miles de marroquíes a nado, joyas y áticos son asuntos muy distintos entre sí. Yo soy incapaz de pasar de unos a otros con tanta rapidez.