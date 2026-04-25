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"Es inadmisible que reciba 36 llamadas comerciales al móvil en un día"

Barcelona 3/11/2022 Tema sobre faltas de ortografía de jóvenes y adultos por el uso de las rrss redes sociales en smartphone teléfono móvil Foto de Ferran Nadeu

Barcelona 3/11/2022 Tema sobre faltas de ortografía de jóvenes y adultos por el uso de las rrss redes sociales en smartphone teléfono móvil Foto de Ferran Nadeu / FERRAN NADEU / EPC

A. Giribet

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Lo confieso: hoy me han sacado de mis casillas. He recibido 36 llamadas de una compañía energética de luz y gas con la que tengo contrato, ni una más ni una menos, todas con números diferentes entre fijos con prefijo de Barcelona, otras provincias y móviles, todas generadas desde un ordenador, supongo. Pero, ¿cuántos números tienen dados de alta?

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Me han llamado estando en visitas con clientes, conduciendo, en el trabajo, comiendo y en demás sitios donde no podia hablar. A cada nueva llamada la bloqueaba y me entraba una nueva por otro número. Me da igual si era para ofrecerme un descuento, tarifa nueva o un viaje al Caribe. Me han sacado de mis casillas.

Resultado: he decidio cambiarme de compañía sin importarme los precios, eso es elección y decisión mía. Es inadmissible tanta insistencia cuando de entrada les dices que no puedes atenderles. No es de recibo que estemos sometidos a este acoso tan exagerado. Discúlpenme, debo dejarles, me está entrando otra llamada.

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