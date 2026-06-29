"¿Dónde percibimos más impunidad, en el entorno de Sánchez o en el de Ayuso?"

Una imatge de membres de la judicatura. | JOAN CORTADELLAS

Martín Martínez



Irene Montero, eurodiputada de Podemos, dice que ciertos sectores de la judicatura presentan una actitud claramente “golpista”. Sostiene que estos magistrados, con sus actuaciones, pretenden socavar la “fortaleza” de este gobierno y provocar su caída. Incluso ha afirmado públicamente que si la justicia funcionase, jueces como Peinado o García-Castellón estarían en la cárcel.

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Jorge Buxadé, eurodiputado de Vox, dice que el Gobierno de Pedro Sánchez es un un gobierno corrupto y tiránico. Ha dicho repetidamente que este gobierno es legal pero ilegítimo. Legal, porque ha llegado al poder siguiendo el dictado de las leyes, e ilegítimo por sus mentiras y por otras razones. Acusa al presidente de actuar como el líder de una "organización criminal" y de buscar la impunidad de su entorno.

Después de leer y escuchar esto y otras aportaciones parecidas, los que no podemos afirmar porque nos falta información, no afirmamos. Los que no podemos afirmar, preguntamos: ¿Qué ha hecho el juez García Castellón para merecer la cárcel, además de perseguir irregularmente a los de un lado, y proteger, también irregularmente, a los del otro lado? Ahora estoy pensando en Rajoy y en la investigación del espionaje a Bárcenas. ¿En qué entorno percibimos más impunidad, en el de Sánchez o en el de Ayuso?