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"Impulsar les renovables"
Esgos y Xunqueira de Espadanedo, 23/05/23. Reportaje sobre las energías renovables. En este caso, los parques eólicos de Sil y de Sil Y Meda. Fotos: Agostime / Agostime / All rights reserved.
Antonio Yus Piazuelo
Malgrat els entrebancs en la lluita pel clima, les guerres d’Ucraïna i l’Iran impulsen les energies renovables, i en aquest sentit, el tancament de l’estret d’Ormuz a l’Iran ha impulsat la transició ecològica amb energies renovables més barates i amb ampli recolzament a aquestes. A casa nostra, hi ha en marxa l’anomenat PLATER (Pla Territorial Sectorial d’Energies Renovables), com a full de ruta impulsat pel govern per desplegar les renovables fins l’any 2050 via projectes segons criteris territorials i ambientals. Ara bé, el PLATER no pot arriscar terres agràries productives (sobretot regadius, claus per produir aliments).
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Cal escoltar la veu del poble unint agricultors i ramaders, ecologistes, enginyers, administració, particulars, etc., i apostar per les renovables, però no a costa dels nostres camps, boscos ni parcs naturals perquè a Catalunya tenim molts espais on instal·lar infraestructures d’energia renovable (polígons, cobertes, urbanitzacions, aparcaments, teulats d’edificis, etc) com es fa a la Xina. Perquè necessitem energia renovable però també pagesia i aliments; i perquè tot és compatible amb voluntat, demostrada en la recent instal·lació d’una planta fotovoltaica a l’aparcament públic de l’Arenal (l'Hospitalet de l'Infant), ajudant a reduir el cost de factura de particulars i negocis, i a instituts lleidatans i altres llocs s’instal·laran plaques solars a les seves teulades en el marc de la campanya iniciada per l’Energètica (empresa pública de renovables). Caldria estendre aquestes iniciatives arreu del territori i potser un tipus de plans ‘Renove’ a tal efecte per tots els habitatges i immobles. I és que no és tan difícil saber allò adequat pel territori quan és clara la finalitat del respecte i el bé comú. Cal donar un marge de confiança: així sí.
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