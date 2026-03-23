"Es imposible reservar entradas para el Barça con un regalo Wonderbox"

Raphinha supera a Oblak antes de anotar el gol del empate durante el partido de liga entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou / JORDI COTRINA / EPC

Noel Rodríguez



Las navidades de 2024 cometí el error de regalarle a mi sobrino un cofre regalo de la marca Wonderbox. El cofre, con una validez de dos años, valía para dos entradas para un partido en el campo del Barça. Llevamos desde entonces intentando reservar las entradas en su web sin solución alguna. Está resultando imposible hacer reservas para partido alguno, aunque en el club sí quedan localidades disponibles.

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Hemos podido comprobar que no somos los únicos damnificados. La voluntad de solucionar problemas de la empresa es nula. No hay teléfono al que reclamar. Solo se puede hacer via 'e-mail'. Eso sí, tanto el 'e-mail' como los mensajes puestos en webs para valorar el servicio son prontamente respondidos con una repuesta genérica que apesta a IA.

Las opciones que se ofrecen van desde "seguir intentándolo" a pagar unos recargos que llegan al triple del precio original del cofre. ¿Es esto normal? ¿Puede Wonderbox no prestar el servicio y salirse con la suya sin ofrecer compensación alguna? Me siento como si después de darle el regalo a mi sobrino, hubiera aparecido Wonderbox y se lo hubiera arrebatado de entre las manos con total impunidad.

Tal vez el FC Barcelona debería plantearse muy seriamente si le conviene mantener una relación con una empresa semejante. Asimismo, quizá no sea buena idea que empresas como FNAC, el Corte Inglés o Abacus pongan a la venta un producto que cuando hay problemas no ofrece soluciones.