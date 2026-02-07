"La importància del cribratge del càncer"

"Se habla de prohibir redes pero no de videojuegos con contenidos violentos"
L’evidència científica confirma que detectar el càncer de manera precoç augmenta significativament les possibilitats de superar la malaltia. Els Programes de Detecció Precoç del Càncer (cribratges) són una eina clau de salut pública, ja que permeten identificar tumors en fases inicials, quan el pronòstic és millor i les opcions de curació més altes. En resum: la detecció precoç salva vides.
L’augment anual dels casos i el fet que molts tumors siguin asimptomàtics en els primers estadis fa imprescindible la participació de la població en aquests programes. Actualment, a Catalunya s’ofereixen cribratges segons edat i sexe: mama (dones 50 69 anys), colorectal (població 50 69 anys) i coll d’úter. Les proves són senzilles, gratuïtes i permeten detectar signes d’alerta.
En els darrers anys, s’ha observat un augment de casos de càncer de mama i colorectal en persones més joves i més grans de 69 anys, posant de manifest la necessitat d’ampliar les franges d’edat. La Comissió Europea recomana estendre el cribratge colorectal fins als 74 anys i el de mama entre 45 i 74 anys. Diversos òrgans assessors i el Consell Interterritorial de Salut han donat suport a aquesta ampliació.
Tot i això, el Departament de Salut ha al·legat manca de pressupost i personal, condicionant una implementació gradual sense calendari definit. La Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer (FECEC) considera imprescindible que la Generalitat destini els recursos econòmics i humans necessaris, estableixi un calendari clar i garanteixi la implicació de totes les forces polítiques. Quan es tracta de detecció precoç, el temps també salva vides.
